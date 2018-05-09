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الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:03 ص

بالصور.. وزير البترول يحضر تسجيل مسلسل «رابع جار»

بالصور.. وزير البترول
إخاء شعراوي
dostor.org/2162682

فوجئ أبطال المسلسل الإذاعى "رابع جار" الفنانة لطيفة والفنان أحمد عيد وأمل رزق وطارق عبدالعزيز، أثناء تسجيل المسلسل فى ستوديو ٣٧ بماسبيرو، بزيارة مفاجئة لوزير البترول طارق الملا، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه أثناء التسجيل.

كما حرص الفنان أحمد عيد، على مداعبة الوزير حول زيادة أسعار البترول، وأكد الوزير لفريق العمل، أنه كان فى تسجيل إحدى البرامج بإذاعة الشرق الأوسط، وعندما علم بوجودهم قرر أن يزورهم فى الاستديو.

وانتهى فريق العمل من تسجيل ٢٠ حلقة، يذكر أن مسلسل "رابع جار" تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبدالرحمن ويشارك لطيفة وعيد فى بطولته كلا من، أمل رزق وطارق عبدالعزيز وعبدالرحمن أبوزهرة ونخبة من الفنانين، ويذاع فى رمضان خلال شهر رمضان المقبل.

بالصور.. وزير البترول يحضر تسجيل مسلسل «رابع جار»

بالصور.. وزير البترول يحضر تسجيل مسلسل «رابع جار»

بالصور.. وزير البترول يحضر تسجيل مسلسل «رابع جار»

بالصور.. وزير البترول يحضر تسجيل مسلسل «رابع جار»

بالصور.. وزير البترول يحضر تسجيل مسلسل «رابع جار»

بالصور.. وزير البترول يحضر تسجيل مسلسل «رابع جار»

بالصور.. وزير البترول يحضر تسجيل مسلسل «رابع جار»

بالصور.. وزير البترول يحضر تسجيل مسلسل «رابع جار»

بالصور.. وزير البترول يحضر تسجيل مسلسل «رابع جار»

بالصور.. وزير البترول يحضر تسجيل مسلسل «رابع جار»

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