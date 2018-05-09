ننشر جوائز مهرجان «world arts day»

انتهت فعاليات مهرجان "world arts day"، الذي أقيم بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث أهدى الكاتب الصحفي موسى صبري، المستشار الإعلامي للمهرجان، هذه الدورة إلى النجمان الكبيران لبنى عبدالعزيز وجميل راتب، وأكد أنه حظي بكامل الدعم من النجمان القديران لأقامة دورة كبيرة ومشرفة تليق بحجمها وتاريخهما الفني.



وأضاف: «أن الهدف من اختيارهما ضيوف شرف المهرجان هو تذكير الجمهور المصري والعربي بنجوم الفن الجميل والاحتفال بمشوارهم الفني الكبير والذي لا يزال موجود بيننا».



وأوضح أنه تلقى استجابة فورية من النجمان والاحتفال بمشوارهم الفني وسط مجموعة كبيرة من النجوم الحاليين وربط الأجيال ببعضهما البعض، وتكريم هذان النجمان أقل ما يعطي لهما حقهما في مشوارهم الفني.



وحصلت النجمة درة، على جائزة أفضل ممثلة دراما لعام ٢٠١٨، عن مسلسل "الشارع اللي ورانا"، كما حصلت على جائزة أخرى عن أفضل ممثلة سينمائية عام ٢٠١٧.



وحصل النجم فاروق الفيشاوي، على أفضل ممثل دراما عام ٢٠١٨، عن مسلسل "الشارع اللي ورانا".



وحصل المخرج مجدي الهواري، على أفضل مخرج دراما عام ٢٠١٨، عن مسلسل "الشارع اللي ورانا".



وحصل الفنان أحمد فهمي، على أفضل ممثل دراما عن مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن".



وحصل المطرب محمد نور، على جائزة أفضل تتر مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن".



وحصل الفنان محمود عبدالمغني، على أفضل ممثل سينمائي لعام ٢٠١٨، عن فيلم "أهل الكهف".



وحصلت الفنانة روجينا، على أفضل ممثلة سينمائية لعام ٢٠١٨، عن فيلم "أهل الكهف".



وحصل النجم أحمد زاهر، على أفضل ممثل، عن مسلسل"الطوفان".



وحصلت الفنانة منة فضالي، على أفضل ممثلة، عن مسلسل "سلسال الدم".



وحصل الفنان ميدو عادل، على أفضل ممثل شاب لعام ٢٠١٨.



وحصل الفنان سيد رجب، على أفضل ممثل دراما، عن مسلسل "أبوالعروسة".



وحصل الشاعر أمير طعيمة، على افضل شاعر غنائي لعام ٢٠١٧ -٢٠١٨.



وحصل الفنان طارق صبري، على جائزة أفضل ممثل عن مسلسل "البيت الكبير"، وحصلت الفنانة لقاء سويدان، على أفضل ممثلة عن نفس المسلسل.



وحصلت الفنانة نيرمين ماهر، على جائزة التميز في مسلسل "سلسال الدم".



وحصل الفنان محمد نجاتي، على أفضل ممثل، عن مسلسل "الأب الروحي"، والفنانة إيمان سلامة، على جائزة التميز عن نفس المسلسل، والفنانة حنان شوقي، على جائزة التميز عن نفس المسلسل.



وحصل المخرج مرقس عادل، على جائزة التميز عن فيلم "بث مباشر".