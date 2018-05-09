أمريكا تدعو الشركات الألمانية لإنهاء عملها فى إيران

قال سفير الولايات المتحدة الجديد لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل: «إن على الشركات الألمانية التي تعمل في إيران أن توقف أنشطتها هناك على الفور بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع طهران»، حسب «سكاي نيوز» عربية، اليوم الأربعاء.



ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب أنه سيعيد على الفور فرض عقوبات اقتصادية على طهران.



وأضاف جرينيل، العقوبات الأمريكية ستستهدف قطاعات مهمة من الاقتصاد الإيراني.



وتابع: على الشركات الألمانية التي تنفذ أنشطة في إيران أن تنهي عملياتها على الفور.



من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي كبير إن وزارة الخزانة خلال أول 90 يوما، ستلغي تراخيص التصدير لإيران التي بحوزة شركات الطيران المدني بعد قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.