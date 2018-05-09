وصول وزير الخارجية الأمريكى إلى بيونج يانج للقاء مسؤولين كوريين شماليين

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إلى بيونج يانج للقاء مسؤولين كوريين شماليين، حسبما أفادت "العربية"، في خبر عاجل الآن.



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كشف أمس عن أن "بومبيو" فى طريقه إلى بيونج يانج للتحضير لقمة ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وعبر عن أمله فى الإفراج قريبا عن ثلاثة أمريكيين محتجزين هناك.



وقال ترامب إن بومبيو الذى يقوم بثانى زيارة لكوريا الشمالية خلال أقل من ستة أسابيع سيصل "قريبا جدا"، موضحا أن البلدين اتفقا بالفعل على موعد ومكان القمة غير المسبوقة، لكنه لم يقدم تفاصيل.