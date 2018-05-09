اليمن.. هروب جماعى للحوثيين عقب بدء عملية تحرير الساحل الغربى

أفاد مصدر يمني في الجيش الوطني والمقاومة بالجبهات الغربية للصبيحة، عن هروب جماعي للحوثيين بأسلحتهم الشخصية من الوازعية وكهبوب، وسط تهاوي للمليشيات، بعد أن سيطر الجيش الوطني والمقاومة على مفرق البرح، وقطعت خط التموين والإمداد عن المليشيات في تلك الجبهات.



وقال العقيد أحمد محمد سعيد الدودحي قائد جبهة المنصورة بمضاربة لحج: "في إطار العملية التحريرية التي بدأت من الساحل الغربي، حيث تم في يومنا هذا السيطرة على مفرق مثلث البرح"، وفقا لموقع "اليمني اليوم"، اليوم الأربعاء.



وأضاف الدودحي: بعد إحكام السيطرة على خط التموين والإمداد للمليشيات سرعان ما تهاوت تلك المليشيات وسط هروب جماعي لها من الوازعية وكهبوب والجبهات المجاورة.