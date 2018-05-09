برومو الموسم الثانى من مسلسل «Luke Cage» يحقق مشاهدات قياسية

حقق البرومو الدعائي لمسلسل الأكشن والخيال العلمي "Luke Cage"، نسب مشاهدات عالية خلال يومين من طرحه من قبل شركة مارفل المنتجة للموسم الثانى من العمل، والمقرر طرحه فى 22 يونيو القادم.



أحداث الموسم الأول دارت عن لوك كايج، الذى يتحول إلى هارِب يحاول الاختباء وإعادة بناء حياته فى حى هارلم بنيويورك، بعد أن تسببت تجربة فاسدة فى إعطائه قوة خارقة وجلداً لا ينكسر، لكن ظروفًا ستجعله يخرج من مخبأه ليقاتل لأجل مدينته، مواجهًا الماضى الذى كان يختبئ منه طوال هذا الوقت.



المسلسل هو ثانى إنتاج لشركة Marvel على شبكة نتفليكس هذا العام بعد مسلسل Daredevil المقرر عرضه أواخر هذا العام.