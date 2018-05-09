حبس مسجل وعاطل بتهمة حيازة أسلحة بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحبس مسجل خطر وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة أسلحة نارية وطلقات بغرض الاتجار.



تلقى العميد حسام أبو جبة مأمور قسم شرطة المرج، معلومات مفادها أن كلا من "حمودة. س. م. ب" 38 سنة مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 13951 فئة "ج" المرج، والسابق اتهامه فى عدد 8 قضايا آخرها 15374 لسنة 2017م المرج "مخدرات"، و"سعيد. ج. ع" 40 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 2088 لسنة 2013م المرج، يزاولان نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية "بدون ترخيص"، ويتخذان من منطقة سكن الأول مكانا لتجارتهما غير المشروعة.



وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن ترددهما، وتمكن النقيب محمد عادل، والملازم أول اسماعيل الشحات، وبصحبتهم القوة المرافقة الأمناء إيهاب عبدالمنعم ومدحت هراس ومحمد المصطفى من ضبطهما، وعثر بمسكن الأول على 2 فرد خرطوش عيار 12 مم، فرد خرطوش ساقية عيار 12 مم، و21 طلقة عيار 12 مم، و3 طلقات عيار 16 مم، و10 طلقات عيار 7.62×39 مم، و4 طلقات عيار 7.62×56 مم، ومبلغ مالى 11000 جنيه، و2 هاتف محمول.



بمواجهتهما أمام اللواء طارق مرزوق مدير قطاع شرق اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى والطلقات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، فتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطياَ على ذمة التحقيقات.