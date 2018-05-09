الخميس.. انطلاق عرض «أنا كارمن» بمسرح الطليعة

قال الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة إن عرض المونودراما الجديد «أنا كارمن» للمخرجة سماء إبراهيم يُفتتح يوم الخميس المقبل الموافق ١٠ مايو الجارى على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة فى الساعة التاسعة مساء، على أن يقدم يومى الخميس والجمعة فقط هذا الأسبوع، ويتوقف إلى أن يستكمل ليالى عرضه فى عيد الفطر المبارك.



وتقول سماء إبراهيم مخرجة العرض إن بقلب كل أنثى «كارمن» الباحثة عن الحرية والحب، ولو اختلفت ثقافتها وقدرتها عن أنثى أخرى، وهذا ما يناقشه العرض.



وأضافت أن النص يقدم بالعامية الزجلية، والذى استوحيت أحداثه من الواقع المصرى.



يذكر أن العرض يقدم فى قالب غنائي استعراضى كوميدى، وقد اعتمد العمل على المزج بين مقطوعات موسيقية عالمية وبين مؤلفات موسيقية للفنان أيمن الخياط.



«أنا كارمن» تمثيل سماء إبراهيم، موسيقى جورج بييزيه، أيمن الخياط، توزيع موسيقي د.محمد حسنى، تصميم ملابس رشيدة على، والعرض من تأليف وسينوغرافيا وإخراج سماء إبراهيم.