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الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:41 ص

حبس عاطل سرق صاحب معرض سيارات بمصر القديمة

حبس عاطل سرق صاحب
مصطفى حربى
dostor.org/2162666

أمرت نيابة مصر القديمة بحبس عاطل لسرقته سيارة صاحب معرض سيارات عقب استدراجه بدائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من أحمد إبراهيم، صاحب معرض سيارات، بمحافظة الإسماعيلية، بحضور أحد الأشخاص للمعرض ملكه وطلب استئجار سيارة لتوصيله إلى منطقة سكنه بمحافظة القاهرة والعودة، فتوجه صحبته بالسيارة ملكه ملاكي الإسماعيلية وفور وصولهما إلى منطقة الملك الصالح بدائرة القسم توجها لأحد المطاعم لتناول وجبة الإفطار وتمكن من مغافلته وسرقة السيارة وفر هاربًا.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، ومن خلال عرض صور المسجلين خطر والمفرج عنهم حديثًا المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الحوادث تعرف على أحدهم وتبين أنه "م.م.ب" عاطل.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلِّغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها لدى عميله «سيئ النية» عاطل، بعرض السيارة على المجني عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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