«نتنياهو» يؤكد دعمه الكامل لقرار «ترامب» حول الاتفاق النووى الإيرانى

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعمه الكامل للقرار الذي وصفه بـ«الشجاع» الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بإعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.



وقال نتنياهو في تصريح مباشر عبر التلفزيون العام إن إسرائيل تدعم بالكامل القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس ترامب اليوم برفض الاتفاق النووي الكارثي مع إيران، حسب «فرانس برس»، اليوم الأربعاء.



وذكّر بأنه عارض منذ البداية هذا الاتفاق قائلا: «ليس لأنه لا يمنع إيران من السير في اتجاه القنبلة النووية فحسب، بل لأنه يفسح المجال لها للحصول على ترسانة كاملة من القنابل النووية خلال بضعة أعوام.