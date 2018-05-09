واشنطن تعتزم فرض عزلة على كاراكاس لحين رحيل مادورو

أعلنت واشنطن، مساء أمس الثلاثاء، أنها تعتزم فرض عزلة على فنزويلا، لحين رحيل الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة، داعية حلفاء الولايات المتحدة في العالم إلى أن تحذو حذوها.



وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال اجتماع في وزارة الخارجية خصص للبحث في شؤون أمريكا اللاتينية «أعتقد أنه يتعيّن علينا الاستمرار في عزل مادورو الى حين يتخلّى عن السلطة، إن محاولة دفع مادورو للرحيل تصبّ في صالح (دول) المنطقة».



وأضافت أن القمع الممنهج للفنزويليين أصبح مصدر تهديد حقيقي للمنطقة بأسرها، مشددة على أنه من أجل سلامة وأمن كل شعوب أمريكا اللاتينية آن لمادورو أن يرحل، حسب "فرانس برس"، اليوم.



ولطالما اتهم الزعيم الاشتراكي الولايات المتحدة بالسعي لغزو بلاده عسكريا، لكن السفيرة الأمريكية شددت على أن أي تغيير للنظام في فنزويلا لابد وأن يتم نتيجة ضغوط تمارسها دول المنطقة.