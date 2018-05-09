القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
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الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:32 ص

اليوم.. مناقشة كتاب «الخليل إبراهيم وذريته» بنقابة الصحفيين

اليوم.. مناقشة كتاب
نضال ممدوح
dostor.org/2162663

يُنظم ملتقى الأربعاء الأدبى بنقابة الصحفيين٬ مناقشة كتاب "الخليل إبراهيم وذريته عليهم السلام.. رؤية جديدة لحدث جلل قديم"، للكاتب عصام قابيل٬ وذلك في تمام السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

ويناقشه الناقد الدكتور حسام عقل، مقرر لجنة الحريات باتحاد الكتاب٬ ورئيس مجلس إدارة ملتقى السرد العربي ورئيس اتحاد المبدعين العرب فرع مصر.

والباحث فى التاريخ والناقد الدكتور يسري عبدالغني، وكيل أول وزارة الثقافة رئيس منتدى الأصالة والمعاصرة٬ بالإضافة إلى فعاليات الندوة الأسبوعية.

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