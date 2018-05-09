أسعار الألبان اليوم.. «السائب» بـ20 جنيهًا للكيلو

تباينت أسعار الألبان، اليوم الأربعاء، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.