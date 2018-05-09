أسعار الألبان اليوم.. «السائب» بـ20 جنيهًا للكيلو
تباينت أسعار الألبان، اليوم الأربعاء، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
تباينت أسعار الألبان، اليوم الأربعاء، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
طغت موضة حفل «ميت جالا» الذي أقيم أمس، في متحف «متروبوليتان» للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية، بالأجواء الدينية للمرة الأولى؛ إلى جانب أزياء لملابس تاريخية للمحاربين القدامى. وحمل حفل «ميت جالا Met ...
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