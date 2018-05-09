المقاتلات الليبية تدمر 10 عربات مسلحة للإرهابيين فى درنة

أعلن آمر غرفة عمليات السلاح الجوي الرئيسية التابع للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء محمد منفور، مساء أمس الثلاثاء، عن أن مقاتلات السلاح الجو الليبي استهدفت رتلا للجماعات الإرهابية في مدينة درنة شرق البلاد.



وقال "المنفور"، في تصريح صحفي: «إن قوات سلاح الجو الليبي قصفت رتلا من 10 عربات مسلحة للجماعات الإرهابية في منطقة سيدي عزيز جنوب مدينة درنة».



وأضاف: «شوهدت النيران تشتعل في معظمها».



وتشهد مدينة درنة اشتباكات بين عناصر الجيش الليبي والتنظيمات الإرهابية المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر عن بدء ساعة الصفر لتحرير المدينة الواقعة شمال شرق ليبيا، من ما يسمى بـ "مجلس شورى مجاهدي درنة" التابع لتنظيم "القاعدة".