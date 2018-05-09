الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:18 ص
14175 دولارًا.. سعر طن «النيكل» اليوم
طارق عتمان
dostor.org/2162651
استقرت أسعار معدن النيكل، اليوم الأربعاء، وسجل 14175 دولارًا للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب
استقرت أسعار معدن النيكل، اليوم الأربعاء، وسجل 14175 دولارًا للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب
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