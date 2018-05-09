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الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:57 ص

«أخطر سلاح فى العالم».. ماهو الربوت القتالى الروسى «أوران-9»؟

الربوت القتالى الروسى
الربوت القتالى الروسى «أوران-9»
إيمان ماهر
dostor.org/2162637

نشرت قناة "زفيزدا" شريط فيديو يظهر اختبارات حية لروبوت "أوران-9" القتالي الروسي الجديد، ويظهر الفيديو القدرة العالية للروبوت المجنزر على المناورة واجتياز أصعب الطرق الوعرة وحتى النيران، ودقته العالية في إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة، والذي يعتبر من أخطر الأسلحة في العالم.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن الروبوت"أوران-9".

- هو مدفع أتوماتيكي عيار 30 ملم طراز 2A72.. ورشاش محوري عيار 7.62 ملم.

- مزود بصواريخ موجهة مضادة للدبابات "أتاكا" لضرب الأهداف الأرضية ورأسها الحربي قادر على اختراق درع 900 ملم والصواريخ قادرة ليس فقط على ضرب الدبابات بل والتعزيزات.

- يمكن استخدام "أوران — 9" فى عمليات مكافحة الإرهاب وفى معارك محدودة النطاق.

- يوجد في "أوران" نظام حركة تلقائي، ويمكن للمشغل توجيه الجهاز إلى نقطة معينة، والتركيز على اختيار وضرب الأهداف، وهو يختار الطريق الأمثل له.

- تم تزويد الدبابة بصواريخ "هجوم" يسمح للمركبة بالمشاركة فى الاشتباكات، وتدمير الدبابات الحديثة على مسافة 8 كم، كما تم تجهيز الروبوت أيضًا بنظام تحكم ليزرى.

- والغرض الرئيسى من "أوران"، هو الاستطلاع القتالى والدعم النارى، وهو مزود بمنظومة دفاع جوي خاصة به، وحاويات للصواريخ المضادة للطائرات "إيغلا-إس" الموجودة في البرج، ومدى الإطلاق 6 كيلومترات والسرعة القصوى تصل إلى 1440 كم ساعة.

- جرت اختبارات للروبوت القتالي "أوران-9" في أرض التدريب "ألابينو" بالقرب من موسكو، ودمر الروبوت الأهداف بإطلاق النار من مدفع عيار 30 ملم.

- طور الخبراء الروس هذا الروبوت ليستخدم كوسيلة حربية في مختلف أنواع المعارك، وفي أصعب الأماكن التي لا تستطيع المدرعات التقليدية الوصول إليها، ومن المفترض أن يصبح آلية فعالة في عمليات مكافحة الإرهاب، وإنقاذ الجنود والمصابين في أرض المعركة.

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