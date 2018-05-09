القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
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الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:25 ص

سقوط هارب من مؤبد بالبحر الأحمر

سقوط هارب من مؤبد
مصطفى حربى
dostor.org/2162578

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام في مديرية امن البحر الأحمر برئاسة المقدم محمد عبدالعظيم رئيس المباحث، من ضبط المحكوم عليه الهارب "محمد محمد كمال" فى القضية رقم 7197 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2013 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيها بجلسة 1 أبريل 2017.

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب "أحمد نجاح فخري" فى القضية رقم 2140 جنايات قسم رأس غارب لسنة 2015 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

كذلك ضبط المحكوم عليه الهارب "عمرو وائل مصطفى" فى القضية رقم 2246 جنايات قسم رأس غارب لسنة 2015 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

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