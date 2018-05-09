الليلة.. عرض الفيلم الفرنسى «إيميلى» فى سينما دال

يعرض نادي سينما دال٬ في تمام السابعة والنصف من مساء، اليوم الأربعاء٬ الفيلم الفرنسي «إيميلي».



ويحكي الفيلم قصة الفتاة «إيميلي» التي ولدت في فرنسا، وفي أثناء طفولتها وبعد تشخيص خاطئ، يعتقد والدها؛ الذي يعمل طبيبًا في الجيش، أن قلبها مريض، فيتم منعها من مغادرة المنزل، ويبدأ تعليمها المنزلي على يد أمها. ويتسبب ذلك لإيميلي في حالة من العزلة والانطواء.



وتبدأ إيميلي في عمر الثانية والعشرين بالعمل في أحد المقاهي القريبة من منزلها، ولكنها ما زالت منطوية ولم تنجح بعد في أية علاقة غرامية، وتتغير حياتها كليًا نتيجة بعض الأحداث التي يرتبها لها القدر، وتنطلق الفتاة في رحلة للبحث عن الحب.



وحقق الفيلم عدد كبير من الجوائز والترشيحات، منها 13 في سيزار و5 في الأوسكار، وفي سنة 2002 نال أربع جوائز سيزار، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج جون بيير جونيه.