خاص.. سر تواجد محمد رمضان فى أكاديمية الشرطة

يستعد الفنان محمد رمضان لاستئناف تصوير أحداث مسلسل "نسر الصعيد"، وذلك بعد إجازة استمرت لمدة يومين، حيث كان تعرض لوعكة صحية، ولكن تماثل الشفاء وسيستأنف تصوير المسلسل صباح اليوم الأربعاء.



وعلمت "الدستور" أن شركة "العدل جروب"، حصلت على كافة التصاريح اللازمة من أجل التصوير داخل أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث سيبدأ الفنان محمد رمضان التصوير اليوم بالأكاديمية مع المخرج ياسر سامي، ويعد لوكيشن أكاديمية الشرطة من أهم مواقع تصوير المسلسل، حيث سيتم تصوير مشاهد تدريب رمضان، وأغلبية مشاهد الأكشن الخاصة بالعمل، وسيستمر "رمضان" هناك لعدة أيام وبعدها سيستأنف التصوير في الديكور الرئيسي للمسلسل باستوديوهات أشرف عبدالباقي.



وحصل معظم أبطال المسلسل، وخاصة البطلات درة وعائشة بن أحمد ووفاء عامر، على إجازة لحين انتهاء مشاهد "رمضان" بأكاديمية الشرطة وبعدها سيعودوا مرة أخرى.



يذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" من إنتاج شركة "العدل جروب" في أول تعاون له مع الفنان محمد رمضان ومن إخراج محمد سامي وتأليف محمد عبدالمعطي، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد رمضان كل من، وفاء عامر ودرة وعائشة بن أحمد وسيد رجب وعايدة رياض ومحمد عز، وسيعرض العمل على قناة "dmc".