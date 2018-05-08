الاحتلال يداهم منازل العيساوية بالقدس (صور)
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداهماتها، فى القدس المحتلة، واقتحمت بلدة دير إستيا شمال غرب مدينة سلفيت وقرية العيساوية، وحي آل زمزم.
واعتقل الاحتلال 4 أشخاص من قرية العيساوية.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداهماتها، فى القدس المحتلة، واقتحمت بلدة دير إستيا شمال غرب مدينة سلفيت وقرية العيساوية، وحي آل زمزم.
واعتقل الاحتلال 4 أشخاص من قرية العيساوية.
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