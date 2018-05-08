القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
06:30 م

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
عالم
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:41 م

آخر بواخر الأسطول البحري السوداني تغادر للهند

آخر بواخر الأسطول
وائل خورشيد
dostor.org/2162554

غادرت الباخرة السودانية التابعة لأسطول البحرية السودانية "النيل الأبيض" ميناء بورتسودان، في طريقها للهند، لتقطيعها وبيعها كخردة، بعد انتهاء مدة صلاحيتها.

وتعتبر "النيل الأبيض" آخر قطع أسطول الخطوط البحرية السودانية، وسط مشكلات تعاني منها الخطوط البحرية السودانية.

وفي حوار سابق للمدير العام لشركة الخطوط البحرية، النوراني يوسف دفع الله، قال إنَّ الباخرة "النيل الأبيض" تعرَّضت في نهاية التسعينيات لكسر أهم أعمدتها، ووضعها متدهور بالنظر الى أنَّ عمرها تخطى الـ30 عامًا، وأصبحت غير قادرة على الإبحار أو حمل أية حمولة ولو طنًا واحدًا.


آخر بواخر الأسطول البحري السوداني تغادر للهند
آخر بواخر الأسطول البحري السوداني تغادر للهند
آخر بواخر الأسطول البحري السوداني تغادر للهند
آخر بواخر الأسطول البحري السوداني تغادر للهند
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي

منذ حوالي 6 ساعات

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي

منذ حوالي 7 ساعات

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي

منذ حوالي 7 ساعات

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني

منذ حوالي 7 ساعات

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب

منذ حوالي 7 ساعات

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي

الآن

«أوباما» يعلق على قرار «ترامب» بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

«الباز»: فلسطين ستظل أرضًا عربية مهما ادعت إسرائيل (فيديو)

عاجل.. الدفاع الجوي السوري يتصدى لصاروخين إسرائيليين في الكسوة

نشر دفاعات جوية في القواعد الإيرانية بسوريا

الأكثر قراءة

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

وزير البترول السابق: قرار «ترامب» يكبّد مصر 10 مليارات جنيه

«الدستور» يكشف المبلغ الذي رفض الزمالك منحه لـ«جروس»

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

ألبومات الصور

آلهة ومحاربين وقساوسة في حفل «ميت جالا» بأمريكا (صور)

«العربي الأفريقي» يدشّن «سندة» للتمويل المتناهي الصغر (صور)

«الآثار» تعلن اكتشاف مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني (صور)

اجتماع لمتابعة استعدادات استقبال شهر رمضان بمطروح

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

وزير البترول السابق: قرار «ترامب» يكبّد مصر 10 مليارات جنيه

«الدستور» يكشف المبلغ الذي رفض الزمالك منحه لـ«جروس»

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

كشكول

1469طالب طالبة يواصلون تأديتهم الامتحانات بهندسة سوهاج

جامعة سوهاج تحتفل بطلابها العباقرة

تكريم طلاب الصيدلة والهندسة بسوهاج لتميزهم في البحث العلمي

خبراء التربية بجامعة المنوفية يشاركون في ورشة عمل بمركز اليونسكو الإقليمي

رمضان والأمراض المزمنة في ندوة بطب المنوفية

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

العلماء يكتشفون عقارا جديدا للتخلص من إدمان الكحول

الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر

حدث في مثل هذا اليوم

حركة فتح: عدم تنفيذ قرارعباس بشأن رواتب موظفي غزة يعتبر انقلابا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

«إدمان العشق».. دراسة تكشف سيطرة الرومانسية وتنصح: «الحرية فى حب الذات»

بالفيديو.. الحمم البركانية تلتهم الأخضر واليابس في هاواي

أطعمة عليك تجنبها.. إذا شعرت بمزاج سيء

ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دبي تحظر تصوير المرضى أثناء العمليات الجراحية

الدستور على فيسبوك