آخر بواخر الأسطول البحري السوداني تغادر للهند

غادرت الباخرة السودانية التابعة لأسطول البحرية السودانية "النيل الأبيض" ميناء بورتسودان، في طريقها للهند، لتقطيعها وبيعها كخردة، بعد انتهاء مدة صلاحيتها.



وتعتبر "النيل الأبيض" آخر قطع أسطول الخطوط البحرية السودانية، وسط مشكلات تعاني منها الخطوط البحرية السودانية.



وفي حوار سابق للمدير العام لشركة الخطوط البحرية، النوراني يوسف دفع الله، قال إنَّ الباخرة "النيل الأبيض" تعرَّضت في نهاية التسعينيات لكسر أهم أعمدتها، ووضعها متدهور بالنظر الى أنَّ عمرها تخطى الـ30 عامًا، وأصبحت غير قادرة على الإبحار أو حمل أية حمولة ولو طنًا واحدًا.





