مقتل 9 مقاتلين موالين للنظام جراء قصف صاروخي بريف دمشق

قتل تسعة مقاتلين موالين لقوات النظام، اليوم الثلاثاء، جراء القصف الصاروخي الذي استهدف منطقة الكسوة في ريف دمشق، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



ونقل الإعلام الرسمي السوري، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية السورية دمرت صاروخين إسرائيليين في منطقة الكسوة.



فيما أكد مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، أن الصواريخ طالت مستودع أسلحة تابعًا لمقاتلين إيرانيين ما أسفر عن مقتل تسعة مقاتلين موالين للنظام، مشيرًا إلى أنه لم يعرف بعد إذا كان بينهم إيرانيون.

