وفاء عامر تحصل على إجازة من «نسر الصعيد»

حصلت الفنانة وفاء عامر على أجازة لمدة 48 ساعة من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "نسر الصعيد"، والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني القادم.



وتستأنف عامر التصوير برفقة بطل العمل الفنان محمد رمضان، الخميس القادم، ويواصل فريق العمل التصوير فى الديكورات المخصصة للعمل فى أبو رواش وأماكن أخرى متفرقة.



يُذكر أن "نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان، وفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، ودينا، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، محمد عز، باسل الزارو، مها ابو عوف، صبرى عبد المنعم، عماد زيادة، يوسف عثمان، مؤمن نور، هاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفى.