آلهة ومحاربين وقساوسة في حفل «ميت جالا» بأمريكا (صور)

طغت موضة حفل «ميت جالا» الذي أقيم أمس، في متحف «متروبوليتان» للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية، بالأجواء الدينية للمرة الأولى؛ إلى جانب أزياء لملابس تاريخية للمحاربين القدامى.



وحمل حفل «ميت جالا Met Gala» هذا العام عنوان «أجسام سماوية.. الأزياء والمخيلة الكاثوليكية» واستعرض تأثير الأديان على عالم الموضة بشكل عام.



وأطلت عدد من نجمات هوليوود في الحفل، بهيئة محاربين وآلهة وملائكة وقساوسة، فمثلا، ارتدت المطربة الأمريكية «كاتي بيري» زي ملاك، بينما ارتدت المطربة ريهانا، زي هيئة بابا الفاتيكان.



وإلى جانب ذلك، حضرت نجمات مثل (جيجي حديد، وكيم كارداشيان، ومايلي سايرس، والممثل الأمريكي جاريد ليتو، والمطربة الأمريكية، مادونا، وسيلينا غوميز، وجينيفر لوبيز).