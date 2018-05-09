اليوم.. المجلس التنفيذى للجيزة يناقش استعدادات المحافظة لرمضان

يعقد المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة اجتماعه الشهري، اليوم الأربعاء، برئاسة المحافظ اللواء محمد كمال الدالي، وذلك بمقر الديوان العام للمحافظة.



ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه في جميع المديريات التابعة للمحافظة، خلال الشهر الماضى وأبرز المشاكل التى تم حلها.



ويستعرض محافظ الجيزة أبرز الملفات المطروحة على أجندة المجلس، مثل استعدادات الأحياء والمدن لاستقبال شهر رمضان المعظم وتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق.



ومن المقرر أن يحضر المجلس نائبى المحافظ اللواء علاء الهراس واللواء أسامة شمعة والسكرتير العام اللواء محمد رأفت همام، وجميع رؤساء الأحياء والمراكز، وأيضا جميع وكلاء الوزارات التابعين للمحافظة وجميع مسئولى الهيئات.