تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»

كشف المهندس سيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، تم إنشاء 10 منافذ لمعارض «أهلا رمضان» لطرح السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%.



وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أنه يتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 16.50 جنيه للكيلو بدلا من 19 جنيها، وطرح الدواجن الطازجة بسعر 21 جنيها بدلا من 30 جنيها للكيلو، واللحوم المفرومة بسعر 56 جنيها بدلا من 70 جنيها للكيلو، واللحوم كباب الحلة بسعر يتراوح ما بين 54 جنيها إلى 60 جنيها للكيلو.



وأضاف أنه سيتم الدفع بالمنافذ والسيارات المتحركة بالسلع التموينية واللحوم والدواجن لجميع المراكز بالمحافظة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.