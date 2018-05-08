أرباح "والت ديزني" خلال الربع الثاني من العام المالي تتجاوز التوقعات

أعلنت مجموعة "والت ديزني" الأمريكية، للإعلام والترفيه اليوم الثلاثاء، زيادة أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 94ر2 مليار دولار بما يعادل 95ر1 دولار للسهم الواحد، مقابل 39ر2 مليار دولار بما يعادل 50ر1 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



كان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 69ر1 دولار للسهم الواحد.



في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة بنسبة 1ر9% سنويا إلى 55ر14 مليار دولار مقابل 34ر13 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

