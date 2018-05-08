الرئاسة: رئيس أوغندا أبدى تفاهما كاملا بشأن موقف مصر من ملف سد النهضة

أكدت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أبدى تفاهما كاملا وجيدا بشأن موقف مصر من ملف سد النهضة وقضية المياه.



وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الليلة على قناة الحياة، إن القيادة السياسة في أوغندا لديها تفهم جيد لموقف مصر من قضية المياه، مشيرة إلى أن الرئيس الأوغندي أعلن خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي أنه سوف يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي خلال هذا الشهر، معربا عن تفاؤله بشأن هذه اللقاءات.



وأكدت أن "مبدأ مصر هو الحوار والطرق الودية والتفاهم والشفافية والتعاون لتحقيق أي خلاف بين الأشقاء إن وجد".



وأشارت إلى أن دولة أوغندا تعتبر من الدول الصديقة لمصر، وهناك علاقات تاريخية بين البلدين، وهناك روابط في مياه النيل التي يأتي منها 15 % من بحيرة فيكتوريا مما يمثل أهمية بالنسبة لمصر.



وأكدت أن زيارة الرئيس الأوغندي اليوم إلى القاهرة تسهم في دعم العلاقات بين البلدين وخاصة بعد التوقيع على الاتفاقيات المشتركة.



ولفتت إلى أن البعد الإفريقي يعد حاليا على رأس أولويات القيادة السياسة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يعمل حاليا على استعادة قوة العلاقات المصرية بدول القارة الإفريقية.