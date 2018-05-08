الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:44 م
«الدستور» يكشف المبلغ الذي رفض الزمالك منحه لـ«جروس»
dostor.org/2162527
ترددت طوال الفترة الماضية أرقام ومبالغ عديدة فيما يتعلق بعقد السويسري كريستيان جروس الذي كان مرشحًا لتولي المسئولية الفنية للزمالك.
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ترددت طوال الفترة الماضية أرقام ومبالغ عديدة فيما يتعلق بعقد السويسري كريستيان جروس الذي كان مرشحًا لتولي المسئولية الفنية للزمالك.
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