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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:44 م

في أول مشاركة رسمية.. 9 أفلام سعودية في مهرجان «كان»

مهرجان «كان» السينمائي
مهرجان «كان» السينمائي
dostor.org/2162526

أعلنت الهيئة العامة للثقافة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مشاركتها بجناح خاص في مهرجان "كان" السينمائي بفرنسا، حيث يتولّى المجلس السعودي للأفلام عرض 9 أفلام سعودية لمبدعين شباب من الجنسين، وذلك بهدف فتح نوافذ للاتصال بين المواهب المحلية وصنّاع السينما العالميين الموجودين في المهرجان.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إن المشاركة هي أول تمثيل سعودي رسمي في تاريخ هذا المحفل العالمي الكبير، وإنها ستكون رمزية بعرض تسعة أفلام سعودية قصيرة وتنظيم لقاءات مهنية في إطار النسخة الـ71 لمهرجان كان الذي بدأت فعاليته اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 19 مايو الجاري.

وكانت هناك العديد من صالات السينما في السعودية خلال سبعينيات القرن الماضي، لكن رجال الدين أقنعوا السلطات بحظرها.

وفي شهر يناير الماضي حذر مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ من "الانحلال" الذي تتسبب فيه السينما، قائلا: إنها مفسدة للأخلاق.

وتعتقد السلطات السعودية وسلاسل دور العرض أن هناك سوقا ضخمة جديدة لدور العرض في السعودية وقد تصل عائداتها إلى مليار دولار في العام من مبيعات التذاكر عبر 350 دار عرض بحلول.2030

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