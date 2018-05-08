شركات أوروبية تواجه عقوبات إذا أُدرج شركاء الإيرانيون على قوائم العقوبات

قال اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية اليوم الثلاثاء، إن هناك شركات أوروبية قد تواجه عقوبات في الولايات المتحدة إذا وضع شركاؤها في الأنشطة الإيرانيون على قوائم العقوبات الأمريكية.



يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.



وقال فولكر تريير رئيس قسم التجارة الخارجية بالاتحاد، إن "الشركات الأوروبية تواجه الآن عقوبات في الولايات المتحدة إذا، على سبيل المثال، انتهى الأمر بشركائها في الأعمال الإيرانيين على قوائم العقوبات الأمريكية".

