سيناتور أمريكي عن الانسحاب من اتفاق إيران النووي: «خطوة غير حكيمة»

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي جيف فليك إنه لا يعتقد أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني "خطوة حكيمة".



وأوضح فليك، في تصريح لقناة سي إن إن الأمريكية، الثلاثاء:"لا أعتقد أن هذا الإجراء خطوة حكيمة.. يجب أن يعرف حلفاؤنا وخصومنا أننا موثوقون، وأعتقد أن هذا مفقود في الوقت الراهن.. لا أعتقد أن بلادنا أكثر أمنا نتيجة لهذا الإجراء".



وأعلن ترامب في وقت سابق اليوم الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015 بين الدول الكبرى (5+1) (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) من جانب، وإيران من جانب آخر، كما وقع ترامب على مذكرة رئاسية لإعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.