وصول 3 آلاف و945 رأس إبل سودانية أسوان

استقبلت المحاجر البيطرية بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، اليوم الثلاثاء، 3 آلاف و945 رأسًا من الجمال الواردة من السودان عبر منفذ "أرقين" البري الحدودي.



وقال مصدر مسئول بإدارة المحاجر البيطرىة بمدينة أبوسمبل، في بيان، إنه تم إيداع الجمال الواردة الحجر البيطري بمدينة أبوسمبل للخضوع للكشف البيطري وسحب عينات عشوائية لفحصها وتحصينها ضد الأمراض الوبائية، وإن يعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة أي أمراض قد تصيب الحيوانات الواردة من السودان، مضيفًا أنه سيتم الإفراج البيطري عن الشحنة الواردة وتسليمها للتجار تمهيدًا لطرحها في الأسواق عقب إتمام الإجراءات البيطرية المتبعة.