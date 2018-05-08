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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:35 م

أورمان كفر الشيخ تُوزع 30 ألف وجبة قُُبيل رمضان

صوره من الحدث
صوره من الحدث
أحمد يوسف
dostor.org/2162522

قال العميد علاء نجم، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، إن الجمعية تستعد لشهر رمضان المبارك بتوزيع أكبر كمية من اللحوم وكذلك الشنط الرمضانية والمساعدات الإنسانية الأخرى.

وأضاف نجم أنه يجري الاستعداد حاليًا لتوزيع 17 ألف طن لحوم، وكذلك 18 طن دواجن، على الأسر الأولى بالرعاية من الفقراء والمحتاجين والأرامل وغيرهم، قبيل شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى الألاف من كراتين رمضان، وتنظيم إفطار جماعي يومي بكل مركز ومدينة، تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والذي يشارك المواطنين من غير القادرين كل عام، حيث تم توزيع 30 ألف وجبة العام الماضي بـ30 مدينة وقرية من قري المحافظة.

وأشار نجم أن الأورمان تنفذ عمليات جراحية وعمليات رمد وعمليات قلب مفتوح وتركيب سماعات لغير القادرين، بالإضافة لتوزيع أجهزة تعويضية وأطراف صناعية على أصحاب الحالات الخاصة، فضلًا عن عمل مشروعات اقتصادية من أكشاك وتوزيع مواشي عشار علي غير القادرين، والمشاركة في أعمار القري الأكثر فقرًا، وتوزيع ملابس العيدين وشنط المدارس.

أورمان كفر الشيخ تُوزع 30 ألف وجبة قُُبيل رمضان
أورمان كفر الشيخ تُوزع 30 ألف وجبة قُُبيل رمضان
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