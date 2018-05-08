القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:35 م

بالصور.. ضبط 10 طن سكر تمويني ناقص الوزن بإيتاي البارود

بالصور.. ضبط 10 طن
جمال ضرغام
dostor.org/2162520

شنت مديرية تموين البحيرة بقيادة المحاسب كمال راشد، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع وحدة المباحث برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس المباحث، وإدارة تموين ايتاي البارود، حملة تفتيش على محطات الوقود، والمحلات التجارية، وشركات الجملة ببندر وقرى ايتاى البارود.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 طن سكر تموينى ناقص الوزن، كما تم ضبط 1100 لتر سولار، وجمعت بعض المحطات وقود السيارت لبيعه فى السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط عدد من المحلات التجارية، لعدم إعلانها عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار وكيل النائب العام بشأنها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

بالصور.. ضبط 10 طن سكر تمويني ناقص الوزن بإيتاي البارود
بالصور.. ضبط 10 طن سكر تمويني ناقص الوزن بإيتاي البارود
بالصور.. ضبط 10 طن سكر تمويني ناقص الوزن بإيتاي البارود
بالصور.. ضبط 10 طن سكر تمويني ناقص الوزن بإيتاي البارود
بالصور.. ضبط 10 طن سكر تمويني ناقص الوزن بإيتاي البارود
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