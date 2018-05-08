«التعليم» الإسرائيلية تلغي رحلات مدرسية في مرتفعات الجولان

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، مساء اليوم، إلغاء رحلات مدرسية كان مقررًا القيام بها غدا في مرتفعات الجولان السورية المحتلة وسط ارتفاع حدة التوترات في الشمال وطبقا لتعليمات من الجيش.



وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي -حسبما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية- تعليمات للسلطات في مرتفعات الجولان بفتح المخابئ السرية من القنابل.



وأوضحت الصحيفة أن تلك التعليمات تأتي بعد رصد سلسلة من التحركات غير المعتادة بين القوات الإيرانية في سوريا.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الانسحاب من اتفاق إيران النووي، وبادر القادة الإسرائيليون بالترحيب بالقرار فور صدوره.