وزير البترول السابق: قرار «ترامب» يكبّد مصر 10 مليارات جنيه

أكد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن قرار دونالد ترامب بشأن انسحابه الرسمى من الاتفاق النووى الإبرانى، سينعكس على مصر بالسلب حيث سيؤدى ذلك إلى فرض عقوبات جديدة على إيران ستؤدى إلى نقص انتاج النفط وقلة في المعروض الأمر الذى من شأنه ارتفاع أسعار النفط، غدًا، إلى ما يقرب من 5 دولارات لتصل إلى نحو 80 دولارا للبرميل.



لفت وزير البترول الأسبق لـ"الدستور"، إلى أن هذه الزيادة في ارتفاع النفط تكبّد الدولة المصرية خسائر بنحو 10 مليارات جنيه من ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن "الأوبك" لديها نحو 2 مليون برميل فائض من الممكن أن يتم ضخهم فى الأسواق لإحداث عملية توازن بين العرض والطلب.



وأضاف: أن مصر تستورد يوميًا سولار وبنزين بملايين الدولارات بالأسعار الحالية التى وصلت إلى نحو 75 دولارا للبرميل، فى حين أن ميزانية الطاقة حدّدت سعر البرميل فى الموازنة العامة للدولة بنحو 67 دولارا للبرميل، إذن هناك فرق نحو 8 دولارات للبرميل، ومن المحتمل أن يرتفع إلى 80 دولارا سعر البرميل غدًا الأربعاء بعد قرار "ترامب".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، انسحاب بلاده التام من الاتفاق النووي الإيراني، قائلًا: في كلمة ألقاها اليوم، حول مستقبل دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران، إن هذه الصفقة "هائلة" و"تسمح للنظام الإيراني بمواصلة تخصيب اليورانيوم"، مضيفًا: "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق حول برنامج إيران النووي".