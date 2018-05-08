وول ستريت مستقرة وأسهم قطاع الطاقة ترتفع

أغلقت بورصة وول ستريت مستقرة دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني مؤكدا بذلك ما توقعه الكثير من المستثمرين.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 2.75 نقطة، أو ما يعادل 0.01 بالمئة، إلى 24360.07، بينما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.71 نقطة تعادل 0.03 بالمئة إلى 2671.92 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.69 نقطة، أو ما يعادل 0.02 بالمئة إلى 7266.90 نقطة.

