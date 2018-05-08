دول خليجية تؤيد قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت دول خليجية اليوم، تأييدها الخطوات التي أعلنها رئيس أمريكا دونالد ترامب لجهة انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.



وأعلنت وزارة الخارجية السعودية على حسابها على موقع "تويتر" تأييدها لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على ايران التي كانت علقت بموجب الاتفاق النووي.



واتهمت الرياض طهران بأنها استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة خصوصا من خلال تطوير صواريخها البالستية ودعهما الجماعات الإرهابية بما في ذلك حزب الله وميليشيا الحوثي في لبنان واليمن.



وأكدت ضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على السلم والأمن الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل تدخلاتها في دول الخليج ودعم الإرهاب.



من جهتها، أعلنت مملكة البحرين تأييدها قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات المشددة على النظام الإيراني.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان دعمها التام لهذا القرار الذي يعكس التزام الولايات المتحدة بالتصدي للسياسات الإيرانية ومحاولاتها المستمرة لتصدير الإرهاب في المنطقة دون أدنى التزام بالقوانين والأعراف الدولية.



وأعلنت الإمارات تأييدها قرار ترامب للأسباب التي أوردها في كلمته الليلة، كما رحبت باستراتيجيته في هذا الخصوص.