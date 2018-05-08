«المرأة ومستقبل الإبداع» منتدى بأكاديمية الفنون.. 15 مايو

تنظم أكاديمية الفنون بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، منتدى بعنوان "المرأة ومستقبل الإبداع"، بمقر الأكاديمية فى الجيزة، اليوم الثلاثاء.



ويناقش المنتدي عددًا من المحاور منها دور المرأة المبدعة في الحفاظ على الأمن القومي، المرأة والإعلام بين إبداع الماضي والمستقبل، المرأة وصناعة الإبداع الدرامي "سينما - تليفزيون - إذاعة"، إبداع المرأة في الموروث الثقافي الشعبي، الحماية التشريعية للمرأة المبدعة، والنسوية في فلسفة الإبداع.



وقالت الدكتورة رانيا يحيي، عضوة المجلس القومي للمرأة والأمينة العامة للمنتدي، بحسب الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة، إن هذا المنتدي يُشكل فرصة جيدة للمشاركات من جانب الباحثين والمتخصصين في قضايا المرأة للمشاركة لتلاقي وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب من خلال جلسات العمل والورش التفاعلية، ولتحقيق أكبر قدر من الفائدة لمستقبل الإبداع للمرأة بما يتيح تقديم رؤى إبداعية جديدة تسهم في الارتقاء والنهوض بالمجتمع.