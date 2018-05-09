القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
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الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:35 ص

إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لموسم عمرة رمضان

إعلان حالة الطوارئ
محمود السعدى
dostor.org/2162503

أعلنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولى، حالة الطوارىء والاستنفار القصوى بين جميع الإدارات والقطاعات التابعة لها؛ استعدادًا لبدء موسم عمرة شهر رمضان الكريم والذى يشهد كثافة ركابية وجوية.

وصرح مصدر أمني مسئول بشرطة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم التنسيق مع جميع شركات الطيران الوطنية والخاصة والسعودية ومديرى الأبنية التابعة للمطار، للتنسيق والتعاون بين الجميع بشكل مستمر، وتسهيل إجراءات السفر والوصول للمعتمرين وخصوصًا المرضى وكبار السن وذورى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف المصدر، أن عقد اجتماعات موسعة مع جميع المسئولين بشركات "مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى والخطوط السعودية وشركات الطيران الخاصة بالإضافة إلى الجمارك والحجر الصحى والبيطرى؛ لبحث مسئوليات كل جهة أثناء موسم العمرة، حتى تستطيع كل جهة بالقيام بمهامها وواجباتها على أكمل وجه بحيث لا يوجد تقصير قد يؤدى إلى بعض القصور التى تسبب مشكلات خاصة فى عمليات وصول الحقائب.

وأوضح أنه تم التشديد على جميع شركات الطيران وميناء القاهرة بضرورة زيادة أعداد العاملين على سيور الحقائب وسيارات نقل الحقائب بحيث تصل فى مواعيدها، حتى لا تؤدى إلى تكدس وازدحام فى صالات الوصول مما يعيق سير الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة ورسم صورة ذهنية سلبية عن مطار القاهرة والشركات العاملة به.

وأكد المصدر أنه سيتم تسهيل إجراءات سفر ووصول ضيوف الرحمن، عبر توفير أعدادا كبيرة من أفراد الجوازات بكاونترات الصالة المخصصة لسفر المعتمرين، لافتًا إلى تشديد الإجراءات الأمنية والتأمينة والتفتيشية بجميع الطرق والمحاور المؤدية إلى مطار القاهرة.

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