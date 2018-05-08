غدًا.. محاكمة سفاح الجمالية و4 آخرين في «القتل واستعراض القوة»

تستكمل غدا محكمة جنايات القاهرة دائرة منشاة ناصر المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة خمسة متهمين بالقتل واستعراض القوة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسي ووليد محمد ناجي وامانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

تتهم النيابة العامة عمر عبد ربه وشهرته "طارق تلجة"، وعبدالرحمن صلاح وشهرته "عبده البيه" وهاني عمر عبد ربه هارب، ومحمد عمر عبد ربه والشهير "امير تلجة" ومصطفى عاطف وشهرته "مصطفي الضرس" بتهمة استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه سكر محمد مصطفى وزينب سرور حسانين وعبد الرحمن سكر محمد وذلك بقصد بث الخوف في نفوسهم، والحاق الأذي بهم بغرض فرط السطوة عليهم وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذي بهم، وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بها جريمة القتل العمد حيث قتلوا المجني عليه "سكر" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم.

