مايا مرسي: نهتم بتطوير المرأة وتقديم فرص العمل لتمكينها اقتصاديًا

زارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وهيلين ماري لورنس البودو وزيرة المراة والتضامن الوطني والأسرة ببوركينا فاسو، وزارة التضامن الاجتماعي، حيث كان فى استقبالهما الدكتورة غادة والي، وذلك ضمن زيارة هيلين لمصر بدعوة من المجلس القومي للمرأة بهدف التعاون المشترك بين الجانبين للنهوض بأوضاع المرأة.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى، على أن مصر تهتم بالتطوير الدائم للمرأة وتقديم العديد من الإمكانيات وفرص العمل لتمكينها اقتصاديا وذلك من خلال الاهتمام بالسيدات الريفيات والحفاظ على التراث من خلال تدريبهن وتنمية مهاراتهن على الحرف اليدوية وتسويق منتجاتهن منها، بالإضافة إلى العمل على التمكين الاقتصادى للمرأة ذات الإعاقة بتدريبها على الأعمال اليدوية والحرف المختلفة.



وأشارت الدكتورة غادة والي، إلى أن الوزارة تهتم بالعديد من المجالات والتى تتضمن التأمين، التنمية، الاكتفاء، المعاقين، الحماية مؤكدة أن أولوية الوزارة العمل على استقلالية المرأة، مضيفة أنه يمكن التعاون مع دولة بوركينا فاسو فى هذه المجالات لتبادل الخبرات، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير دعم لأصحاب المعاشات والعمال الذين يعملون بصفة غير دائمة.



وأوضحت هيلين ماري لورنس، أن دولة بوركينا فاسو تتعاون مع العديد من الدول فى مجال المرأة والأسرة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.



وأكدت على أن دولة بوركينا فاسو تهتم باستراتيجية إصلاح الوظائف لدعم ذوى الإعاقة لتزيد نسبتهم إلى 15 % من شاغرين العمل ولكن تقابلنا ضعف فى الإمكانيات.



وفى نهاية الزيارة تفقدت هيلين معرض الأسر المنتجة تكافل وكرامة وأبدت اعجابها بالمعروضات.