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الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:48 ص

موازنات الزراعة والتضامن والإسكان أمام خطة النواب اليوم

موازنات الزراعة والتضامن
مني هيبة
dostor.org/2162492

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، ثلاثة اجتماعات متتالية، تتناول خلالها استئناف مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 20182019، فيما يخص وزارات الزراعة والتضامن والإسكان، وذلك بحضور الوزراء المعنيين.

يتناول الاجتماع الأول مناقشة خطة وموازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن السنة المالية المقبلة 20182019.

فيما يتناول الاجتماع الثاني مناقشة خطة وموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن ذات السنة المالية.

ويتناول الثالث مناقشة خطة وموازنة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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