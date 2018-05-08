سوريا تتهم إسرائيل بقصف موقع للجيش السوري
قال قائد عسكري موال للأسد إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا للجيش السوري في منطقة الكسوة جنوب دمشق.
وأكد القائد العسكري أن الضربة الإسرائيلية لم تسفر عن سقوط ضحايا.
قال قائد عسكري موال للأسد إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا للجيش السوري في منطقة الكسوة جنوب دمشق.
وأكد القائد العسكري أن الضربة الإسرائيلية لم تسفر عن سقوط ضحايا.
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