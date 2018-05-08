سوريا تتهم إسرائيل بقصف موقع للجيش السوري

بالصور.. النيابة الإدارية تؤكد سلامة القطع الأثرية بالمتحف الكبير

انتقل فريق تحقيقات من النيابة الإدارية، برئاسة حلمي حسين، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء، لمقر المتحف المصري الكبير، لمعاينة آثار الحريق الذي اندلع يوم الأحد الموافق ...