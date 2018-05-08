«منتدى المرأة ومستقبل الإبداع» بأكاديمية الفنون.. الثلاثاء المقبل

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس، منتدى المرأة ومستقبل الإبداع بأكاديمية الفنون يوم الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الرئيسة الشرفية للمنتدى.



ويتضمن المنتدى عددا من المحاور وهى دور المرأة المبدعة في الحفاظ على الأمن القومي، للمرأة والإعلام بين ابداع الماضي والمستقبل، المرأة وصناعة الإبداع الدرامي ( سينما - تليفزيون - إذاعة)، إبداع المرأة في الموروث الثقافي الشعبي، الحماية التشريعية للمرأة المبدعة، والنسوية في فلسفة الإبداع.



وأكدت الدكتورة رانيا يحيي - عضوة المجلس القومي للمرأة والأمينة العامة المنتدى، أن المنتدى يشكل فرصة جيدة للمشاركات من جانب الباحثين والمتخصصين في قضايا المرأة للمشاركة للتلاقي وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب من خلال جلسات العمل والورش التفاعلية التي تتماشى والموضوعات التي ستطرح للمناقشة في جلسات المنتدى، حيث سيلتقي الخبراء والمتخصصون داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بالأكاديمية (ثروت عكاشة ) لتبادل اطروحاتهم وتحقيق أكبر قدر من الفائدة لمستقبل الإبداع للمرأة بما يتيح تقديم رؤى إبداعية جديدة تسهم في الارتقاء والنهوض بالمجتمع.