القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
06:30 م

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
سياسي
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:59 م

«منتدى المرأة ومستقبل الإبداع» بأكاديمية الفنون.. الثلاثاء المقبل

أحلام يونس،
أحلام يونس،
محمد الشريف
dostor.org/2162487

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس، منتدى المرأة ومستقبل الإبداع بأكاديمية الفنون يوم الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الرئيسة الشرفية للمنتدى.

ويتضمن المنتدى عددا من المحاور وهى دور المرأة المبدعة في الحفاظ على الأمن القومي، للمرأة والإعلام بين ابداع الماضي والمستقبل، المرأة وصناعة الإبداع الدرامي ( سينما - تليفزيون - إذاعة)، إبداع المرأة في الموروث الثقافي الشعبي، الحماية التشريعية للمرأة المبدعة، والنسوية في فلسفة الإبداع.

وأكدت الدكتورة رانيا يحيي - عضوة المجلس القومي للمرأة والأمينة العامة المنتدى، أن المنتدى يشكل فرصة جيدة للمشاركات من جانب الباحثين والمتخصصين في قضايا المرأة للمشاركة للتلاقي وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب من خلال جلسات العمل والورش التفاعلية التي تتماشى والموضوعات التي ستطرح للمناقشة في جلسات المنتدى، حيث سيلتقي الخبراء والمتخصصون داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بالأكاديمية (ثروت عكاشة ) لتبادل اطروحاتهم وتحقيق أكبر قدر من الفائدة لمستقبل الإبداع للمرأة بما يتيح تقديم رؤى إبداعية جديدة تسهم في الارتقاء والنهوض بالمجتمع.

موضوعات متعلقة

الأربعاء.. «الجزيرة للفنون» يحتفى بيوم المرأة

تستضيفه الرياض.. تفاصيل أول منتدى اقتصادي للمرأة السعودية

15 مايو.. «منتدى المرأة ومستقبل الإبداع» بأكاديمية الفنون

15 مايو.. انطلاق منتدى «المرأة ومستقبل الإبداع» بأكاديمية الفنون

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ أقل من شهر

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن

منذ أقل من شهر

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة

منذ أقل من شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهرين

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين

الآن

تفاصيل إعلان «ترامب» الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

السبكي يهدد بنسف كوبري القناطر لخيانة صافيناز

عاجل.. إسرائيل تعلن التأهب وتفتح الملاجئ عقب تحركات إيران العسكرية

عاجل.. روحاني يلقي خطابًا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

الأكثر قراءة

أول رد من إسرائيل على انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص.. كواليس خدعة البث المباشر لعمرو أديب خلال زيارته السرية للسعودية (صور)

ألبومات الصور

«العربي الأفريقي» يدشّن «سندة» للتمويل المتناهي الصغر (صور)

«الآثار» تعلن اكتشاف مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني (صور)

اجتماع لمتابعة استعدادات استقبال شهر رمضان بمطروح

بالصور.. النيابة الإدارية تؤكد سلامة القطع الأثرية بالمتحف الكبير

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

ads
الأكثر قراءة

أول رد من إسرائيل على انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص.. كواليس خدعة البث المباشر لعمرو أديب خلال زيارته السرية للسعودية (صور)

كشكول

1469طالب طالبة يواصلون تأديتهم الامتحانات بهندسة سوهاج

جامعة سوهاج تحتفل بطلابها العباقرة

تكريم طلاب الصيدلة والهندسة بسوهاج لتميزهم في البحث العلمي

خبراء التربية بجامعة المنوفية يشاركون في ورشة عمل بمركز اليونسكو الإقليمي

رمضان والأمراض المزمنة في ندوة بطب المنوفية

الأمصار

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخين إسرائيليين وتدمرهما في الكسوة

قصف إسرائيلي على جنوب دمشق في سوريا

إطلاق الدفاعات الجوية السورية لصورايخ باتجاه أهداف معادية

أوباما: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران «خطأ شنيع»

الخارجية السورية تدين قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

«إدمان العشق».. دراسة تكشف سيطرة الرومانسية وتنصح: «الحرية فى حب الذات»

خاتم «كي جي بي» استخباراتي بـ25 ألف دولار

طفل أمريكي يفيق من الغيبوبة قبيل "قتله" بلحظات

ads
ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

دبي تحظر تصوير المرضى أثناء العمليات الجراحية

الدستور على فيسبوك