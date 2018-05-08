غدًا.. الحكم على 6 متهمين بتهمة قتل 3 أشخاص

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد قياتى القشيري، غدًا، حكمها على 6 متهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثالث عشر متهمين بقتل 3 أشخاص بحرق منزلهم بدائرة قسم الخليفة.



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حسن أبوالوفا وعبدالعزيز حبيب وأمانة سر أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.



ووجّهت النيابة للمتهمين "إسلام سيد، محمد سيد، أحمد على، أحمد سيد، أنور سيد، محمد عادل، هيام أبو زيد، حمدى أحمد، أسامة أحمد، محمد محمد، سيد عدلى، أحمد على سيد، سيد عادل، عليّة على ومنال أحمد" تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه المجنى عليهم "أشرف عظيم أبوالعلا، مجدى أشرف منى عبدالجواد، بقصد ترويعهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه منزلهم.



وأسندت النيابة للمتهمين من الأول للخامس تهمة القتل العمد لكل من آمال عاشور الخطيب، محمد أشرف عظيم، ونعمة أشرف مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم وقذف مواد حارقة على المنزل القائمين به المجنى عليهم، ما أدى لوفاتهم، كما شرعوا فى قتل مجدى أشرف، أبوالعلا عظيم، ومنى عبدالجواد، بحرق المنزل القائم به المجنى عليهم على النحو السالف ذكره.



كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية دون تصريح، وطلقات نارية تستخدم فى الأسلحة المذكورة، حيازة سلاح أبيض دون تصريح.