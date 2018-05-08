الأرجنتين تلجأ لصندوق النقد لمواجهة أزمتها الاقتصادية

أعلنت الرائاسة الأرجنتينية عزمها الحصول على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي؛ لمواجهة الأزمة الاقتصادية مع هبوط عملتها المحلية لمستويات قياسية.



قال ماوريسيو ماكريk رئيس الأرجنتين في كلمة ألقاها أمام الأمة، الثلاثاء، أنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد"، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن الدعم المالي لنا.



وأضاف ماركري أن هذا القرض سيسمح بتطوير برنامج النمو والتنمية، لافتًا إلى أنه سيساعد الأرجنتين على تجنب الأزمات التي تمر بها.



وتعاني العملة الأرجنتينية من تراجع حاد أمام الدولار الأمريكي، ما دفع البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة نسبة 40% خلال الأسبوع الماضي، في محاولات لإنقاذ العملة.