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اقتصاد
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:49 م

الأرجنتين تلجأ لصندوق النقد لمواجهة أزمتها الاقتصادية

الأرجنتين تلجأ لصندوق
الدستور
dostor.org/2162478

أعلنت الرائاسة الأرجنتينية عزمها الحصول على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي؛ لمواجهة الأزمة الاقتصادية مع هبوط عملتها المحلية لمستويات قياسية.

قال ماوريسيو ماكريk رئيس الأرجنتين في كلمة ألقاها أمام الأمة، الثلاثاء، أنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد"، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن الدعم المالي لنا.

وأضاف ماركري أن هذا القرض سيسمح بتطوير برنامج النمو والتنمية، لافتًا إلى أنه سيساعد الأرجنتين على تجنب الأزمات التي تمر بها.

وتعاني العملة الأرجنتينية من تراجع حاد أمام الدولار الأمريكي، ما دفع البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة نسبة 40% خلال الأسبوع الماضي، في محاولات لإنقاذ العملة.

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