انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي يقلّص خسائر النفط

قلّصت أسعار النفط خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.



وكانت منظمة "أوبك" حذرت من أن انسحاب واشنطن من الاتفاقية سيضر بالاقتصاد العالمي.



وفي بيانات منفصلة، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج وأسعار النفط خلال العامين الجاري والمقبل.



وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" بنحو 2.4% إلى 69.06 دولار للبرميل، بعد أن هبط في وقت سابق من التعاملات إلى 68.15 دولار للبرميل.



وبحلول الساعة 7:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 0.5% إلى 75.75 دولار لذلبرميل، بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى 73.77 دولار.