غدًا.. محاكمة متهم بالقتل العمد في بولاق الدكرور

تنظر محكمة جنايات القاهرة، دائرة بولاق الدكرور، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا، محاكمة عاطل، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل بسبب وجود خلافات سابقة.



تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين رافت محمد ناجي ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد عبد الصمد ابراهيم وامانة سر محمد سنوسي ومحمد صابر.



ووجهت النيابة العامة للمتهم محمد يوسف محمد دياب تهمة قتل المجني عليه حسين حسن السيد عمدًا وذلك لما نشبت بينهما من مشادة جددت خلافاتهما السابقة، فوجه سلاحه الناري، وما إن ظفر بهـ أطلق النار عليه عن قرب قاصدًا من ذلك ازهاق روحه.



ودلّت التحريات التي قام بها أحمد سمير، رئيس مباحث شرطة الجيزة ومعاون مباحث قسم بولاق، صحة ارتكاب السابقة لوجود خلافات وتعدى المتهم على المجني عليه بإطلاق عيارين ناريين محدثًا الإصابة التي أودت بحياته.